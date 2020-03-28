شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يدعو بغداد لاسترجاع مليار دولار من مصرف لبناني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة المستقبل الكردية، سركوت شمس الدين، أمس الجمعة، أن إقليم كردستان مهدد بخسارة مليار دولار، أودعت في أحد المصارف اللبنانية المهددة بالإفلاس.
وقال شمس الدين، في بيان، إنه تم «إرسال كتاب إلى وزارة الخارجية العراقية مع النائب غالب محمد علي لحثها على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية واستثمار علاقاتها لاسترجاع أموال بيع نفط إقليم كردستان المودعة في أحد المصارف اللبنانية»، مشيراً إلى أن «تلك الأموال محفوظة باسم حكومة الإقليم أو وزارة الموارد الطبيعية التابعة لها».
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