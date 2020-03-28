الارشيف / اخبار الخليج

برلماني يدعو بغداد لاسترجاع مليار دولار من مصرف لبناني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يدعو بغداد لاسترجاع مليار دولار من مصرف لبناني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة المستقبل الكردية، سركوت شمس الدين، أمس الجمعة، أن إقليم كردستان مهدد بخسارة مليار دولار، أودعت في أحد المصارف اللبنانية المهددة بالإفلاس.

وقال شمس الدين، في بيان، إنه تم «إرسال كتاب إلى وزارة الخارجية العراقية مع النائب غالب محمد علي لحثها على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية واستثمار علاقاتها لاسترجاع أموال بيع نفط إقليم كردستان المودعة في أحد المصارف اللبنانية»، مشيراً إلى أن «تلك الأموال محفوظة باسم حكومة الإقليم أو وزارة الموارد الطبيعية التابعة لها».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يدعو بغداد لاسترجاع مليار دولار من مصرف لبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا