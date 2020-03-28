إصابة محلية واحدة غير خطرة في الصين وشفاء المئات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الصين أمس الجمعة، إصابة محلية واحدة في مقاطعة هوبي و54 إصابة وافدة وخمس وفيات. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه فيها بلغ 49 حالة، مبينة أن عدد الحالات الخطرة انخفض الى 1034 شخصاً بينما غادر المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية 537 شخصاً بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتشافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 74588 شخصاً.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 91 إصابة مؤكدة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 9332 شخصاً. وقالت السلطات الصحية إن عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية بقي في حدود 100 بعدما بلغ 104 حالات في اليوم السابق. وارتفع عدد الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم بعد أن تعافوا من الفيروس الى 4528 شخصاً بزيادة 384 شخصاً ليصل معدل الشفاء الى 48.52 بالمئة.

وقررت اليابان تطبيق إجراءات تشمل الطلب من القادمين من 11 دولة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا الخضوع

Advertisements

لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوماً في إطار جهود مكافحة انتشار الفيروس. وقالت الحكومة اليابانية في بيان إن تطبيق الإجراءات التي أقرت خلال اجتماع لمجلس الوزراء سيستمر حتى نهاية شهر إبريل المقبل. وحذرت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو مواطنيها من الخروج للاحتفال بأزهار الربيع كا هي العادة وحثتهم على تأجيل مثل هذه الاحتفالات إلى العام المقبل.

بدورها، أمرت الحكومة التايلاندية بإغلاق المزيد من المنشآت العامة والشركات ومددت الإغلاق القائم في البلاد إلى نهاية إبريل. وكشف مسؤول صحي عن 91 حالة إصابة جديدة بالمرض وحالة وفاة واحدة ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 1136. وبلغ عدد حالات الشفاء 97 شخصاً عادوا إلى منازلهم.

وقالت الحكومة في قازاخستان إنها أمرت معظم الشركات في العاصمة نور سلطان وآلما اتا كبرى مدن البلاد بتعليق العمل اعتبارا من 30 مارس/‏ آذار وحتى الخامس من إبريل. وسجلت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى 124 إصابة معظمها في نور سلطان وآلما اتا وأعلنت عن أول حالة وفاة هذا الأسبوع. وألغى الجيش الأمريكي مناورات عسكرية مشتركة مع الفلبين وأستراليا كانت تتطلب مشاركة آلاف العسكريين، وقال الادميرال أديليوس بوردادو مدير هذه المناورات «كنا سنعرض أشخاصا للخطر لو أبقينا على تدريبات باليكاتان». (وكالات)