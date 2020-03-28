تعاون أمريكي فرنسي لتطوير لقاح مضاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الرعاية الصحية الفرنسية «سانوفي باستور»، و«ترانسليت بايو» الأمريكية، أمس الجمعة، تعاونهما في تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد . وقالت الشركتان في بيان نقلته «رويترز» إن «ترانسليت بايو» ستعمل على اكتشاف وتصميم عدد من اللقاحات المرشحة، في حين ستقدم «سانوفي» خبرتها في مجال اللقاحات والدعم اللازم عبر شبكات البحث الخاصة بها.

وقال رئيس قسم اللقاحات العالمية في سانوفي، ديفيد لوف: «نحن ملتزمون بالاستفادة من الطرق المختلفة لمعالجة أزمة الصحة العامة (كوفيد 19) من خلال اختبار العلاجات، بالإضافة إلى لقاحين يستخدمان منصات مختلفة. نعتقد أنه كلما زادت الطرق التي نستكشفها، زادت احتمالية نجاحنا».

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لكن الدكتور عبد الناصر أبوبكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، قال إن «المنظمة لا توصي بتناول دواء بعينه لعلاج فيروس كورونا المنتشر بقوة في العالم،حيث لا يوجد أي دليل علمي يثبت فعالية الأدوية المضادة للفيروسات، أو عقاقير الملاريا ضد فيروس كورونا».

من جانب آخر، أفادت الوكالة الكورية الجنوبية لمراقبة سلامة الأدوية، بأنها وافقت على 5 تجارب سريرية لأدوية موجودة بالفعل، يمكن استخدامها لعلاج المصابين بفيروس كورونا وهي عقار «ريمسيفير» لعلاج الإيبولا و«كاليترا» لعلاج الإيدز ودواء «هايدروكسي كلوركين» الخاص بعلاج الملاريا. كما أعطت الضوء الأخضر لستة تطبيقات تخص استخدام دواء إنفلونزا محلي تم اختباره لعلاج مرضى كورونا . كما طورت شركة «إيمونو ميد» الحيوية متوسطة الحجم عقاراً جديداً يسمى «HzVSFv13»، وهو نوع من الحقن تتضمن عامل تثبيط الفيروسات.

بدورها، أعلنت وكالة الأدوية الإيطالية ، أنها ستسمح قريباً لأطباء العائلات باستخدام الأدوية المضادة لنقص المناعة المكتسبة الإيدز، في علاج مرضى فيروس كورونا. (وكالات)