لندن: نعوّل على الإمارات لإعادة البريطانيين في الخارج لبلادهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن بلاده حريصة على إعادة البريطانيين العالقين في الخارج حول العالم، وأعرب عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بدور كبير في ضمان عودة هؤلاء البريطانيين إلى المملكة المتحدة. وقال الوزير البريطاني في تغريدة على «تويتر»، أمس الجمعة «تعمل بريطانيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل وثيق معاً، لضمان قدرة البريطانيين العالقين حول العالم على العودة إلى المملكة المتحدة، بينما يواجه الجميع تحديات تفشي كورونا المستجد».

وأضاف في تغريدته: «دولة الإمارات تعد طريق عبور رئيسي في العالم، ولذلك اتفقت مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، على الحاجة إلى المرونة لإبقاء الخطوط الجوية الحيوية مفتوحة».