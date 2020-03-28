جمال الجسمي: أزمة «كوفيد 19» خلقت فرصاً للاعتماد على التكنولوجيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: إن أزمة فيروس «كوفيد 19» خلقت فرصاً للاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا المالية، وذلك مع الوضع الراهن لتسيير الأعمال من المنزل، سواء للعمل أو الدراسة أو التعاملات المالية مع البنوك، وذلك من خلال التواصل عن بُعد ومن خلال الأنظمة الرقمية للبنوك، وأصبح الاتجاه الواسع للقيام بتلك العمليات من جانب الناس عبر الإنترنت بات بشكل أكبر من أي وقت مضى من شأنه أن يضغط على الشبكات، وهو ما تعاملت معه بعض المؤسسات المالية والبنوك والمنصات الكبرى، من خلال الاستثمار مسبقاً في تطوير الخدمات البنكية الرقمية وتطويرها بشكل كبير.

ومن المتوقع أن تشهد زيادة في حجم التعاملات؛ نظراً إلى أن المزيد من المدفوعات سيتم إجراؤها إلكترونياً؛ نتيجة التخوف من المشتريات النقدية كونها أحد العوامل في نقل العدوى، وأصبح العديد من البنوك والمصارف يركزون حالياً على كافة منصاتهم الرقمية لتعمل بكفاءة وبإمكانات جيدة، قادرة على ترك انطباع جيد لدى العميل لاستخدامها بعد زوال الأزمة وليس فقط خلال الفترة الاضطرارية.

أضاف أن الأزمة الحالية عززت مفهوم الدراسة والتعلم عبر الإنترنت؛ مبيناً ذلك على أن معظم المؤسسات التعليمية ومن ضمنها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لجأ إلى التعلم عن بُعد، ويتم نشر دروس وفيديوهات وتبادل ملفات تعليمية بشكل كبير مع الطلاب والمتدربين، وذلك لضمان عدم تعطل العملية التعليمية وأثبتت التجربة نجاحها الكامل، وذلك يؤكد رؤية القيادة الرشيدة منذ سنوات عديدة في الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية بشكل كبير، حتى باتت أغلب الخدمات الحكومية تتم من خلال التطبيقات الإلكترونية. حيث ساهمت التكنولوجيا الرقمية في تسيير كافة الأعمال بكل سلاسة وبدون أي معوقات.

وأوضح الجسمي أنه وعلى رغم من الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم، فإنه بعد زوال تلك الأزمة من المتوقع أن تبقى الإيجابيات والدروس المستفادة منها، في إطار التوسع في العمل بالتكنولوجيا المالية والاستثمار الجاد في تأهيل الكوادر الوطنية بتعليم برامج التكنولوجيا المالية وإعداد جيل قادر على الابتكار ويواكب الثورة التكنولوجية.