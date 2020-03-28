شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يوجه رسالة شكر إلى الأطباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، وعدد من نجوم الفريق، رسالة شكر إلى الأطباء وجميع العاملين في القطاع الصحي، على الجهود التي يبذلونها في ظل أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا. جاء ذلك عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لليفربول، على موقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، وجاءت كلمة كلوب في بداية مقطع الفيديو، حيث قال: «أنا والجهاز المعاون وجميع لاعبي ليفربول نود استغلال هذه الفرصة لتوجيه رسالة شكر إلى الأشخاص الرائعين العاملين في الخدمات الصحية».
وأضاف: «ما تقدمونه هو عمل مذهل، وأنا بالنيابة عن كل من في نادي ليفربول، أود أن أقول لكم شكراً».
كذلك كان روبرتو فيرمينو ضمن النجوم الذين شاركوا في الرسالة، وعلق قائلاً «ممتنون للغاية إزاء العمل الذي تقدمونه».
ووجه النجم المصري محمد صلاح كلمته باللغة العربية قائلاً «نشكركم على المجهود المبذول ونقدر مساعدتكم لنا». وقال السنغالي ساديو ماني «نقدر العمل الكبير الذي تقدمونه ونشكركم كثيراً».
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يوجه رسالة شكر إلى الأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.