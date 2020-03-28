ليفربول يوجه رسالة شكر إلى الأطباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، وعدد من نجوم الفريق، رسالة شكر إلى الأطباء وجميع العاملين في القطاع الصحي، على الجهود التي يبذلونها في ظل أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا. جاء ذلك عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لليفربول، على موقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، وجاءت كلمة كلوب في بداية مقطع الفيديو، حيث قال: «أنا والجهاز المعاون وجميع لاعبي ليفربول نود استغلال هذه الفرصة لتوجيه رسالة شكر إلى الأشخاص الرائعين العاملين في الخدمات الصحية».

وأضاف: «ما تقدمونه هو عمل مذهل، وأنا بالنيابة عن كل من في نادي ليفربول، أود أن أقول لكم شكراً».

كذلك كان روبرتو فيرمينو ضمن النجوم الذين شاركوا في الرسالة، وعلق قائلاً «ممتنون للغاية إزاء العمل الذي تقدمونه».

ووجه النجم المصري محمد صلاح كلمته باللغة العربية قائلاً «نشكركم على المجهود المبذول ونقدر مساعدتكم لنا». وقال السنغالي ساديو ماني «نقدر العمل الكبير الذي تقدمونه ونشكركم كثيراً».