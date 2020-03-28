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سوريا تمنع السفر الداخلى لمكافحة فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 نقلت قناة الإخبارية السورية عن وزير الداخلية قوله اليوم الجمعة إن سوريا منعت السفر بين المدن والمحافظات في إطار تشديد الإجراءات للحد من تفشي .

 

وسجلت سوريا خمس حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن وكالات الإغاثة تخشى من أن أي تفش قد يكون فتاكا بعد سنوات من الصراع الذي دمر نظام الرعاية الصحية في البلاد.

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ويأتي حظر السفر الذي يطبق ابتداء من يوم الأحد بعد فرض حظر تجول هذا الأسبوع من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا وبعد أن أوقفت البلاد رحلاتها الجوية وأمرت بإغلاق معظم الشركات.

 

وعبرت الوكالات الإنسانية عن قلقها العميق إزاء احتمال تفشي فيروس كورونا في شمال غرب سوريا، حيث يعيش مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب في مخيمات مكتظة تفتقر بشدة إلى الرعاية الصحية.

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