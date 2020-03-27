شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل لـ«إمارة المدينة» بمنع الدخول والخروج من 6 أحياء حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمارة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، عن تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) بمنع الدخول والخروج من عدد من الأحياء على مدار 24 ساعة.
وأوضحت الإمارة في بيان لها، أن الأحياء هي “الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، بني خدرة”، لافتةً إلى تطبيق القرار بداية من 6:00 صباحاً غداً السبت 4 شعبان 1441هـ ولمدة أسبوعين.
وأشار البيان إلى أنه “يمكن لسكان الأحياء المشار إليها الخروج للاحتياجات العاجلة مثل الرعاية الصحية والتموينات داخل نطاق منطقة الحظر خلال الفترة من 6 ص – 3 ظ”.
وأكدت إمارة المدينة، أن هذا الإجراءات الاحترازية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة مهيبة بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.
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