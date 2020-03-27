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عريقات يبحث مع المبعوث الروسى للشرق الأوسط الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الوضع في الأراضي الفلسطينية.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم الجمعة، وتمت خلاله مناقشة الوضع الحالي، حيث أطلع عريقات المسؤول الروسي على الإجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمنع تفشي وباء "".

بدوره، أكد بوغدانوف استعداد روسيا الثابت للاستمرار في تقديم المساهمة مستقبلا فيما يتعلق بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قانوني دولي معروف، سواء كان ذلك في صيغ ثنائية أو في إطار منطقة الشرق الأوسط.

 

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