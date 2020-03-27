الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ انطلاقا من قطاع غزة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، رصده لصاروخ انطلق باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إنه "تم إطلاق صاروخ واحد من غزة على مدنيين إسرائيليين في جنوبي البلاد".

ولم يذكر الجيش إن كان سقوط الصاروخ قد تسبب بوقوع إصابات أو أضرار من عدمه.

وسبق إعلان الجيش، سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومناطق أخرى جنوبي إسرائيل.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

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وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من القطاع، غالبا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية.

ويرد الجيش بقصف مواقع في غزة، يقول إنها تابعة لفصائل فلسطينية في القطاع.

وهذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن إطلاق صاروخ من غزة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل قبل نحو شهر، حيث تشهد الحدود بين القطاع وإسرائيل هدوءا نسبيا.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا في إسرائيل 3035 توفى منهم 12، حسب بيانات رسمية.

فيما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين 91 حالة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.