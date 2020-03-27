كورونا.. لبنان يسجل ثامن وفاة

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365
أعلنت السلطات اللبنانية، الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 8، إثر تسجيل حالة جديدة، فيما بلغت حصيلة المصابين 391.
وأفاد مستشفى رفيق الحريري الحكومي، في تقريره اليومي حول مستجدات كورونا، أن مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس بلغ 27.
وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا قرابة 577 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 130 ألفا.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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