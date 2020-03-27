الإمارات.. 72 إصابة ترفع الإجمالي إلى 405

أبوظبي / الخليج 365
أعلنت الإمارات الجمعة، تسجيل 72 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 405، من ضمنهم وفاتان و50 حالة تماثلت للشفاء.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إنها "سجلت 72 إصابة جديدة لمواطنين وأشخاص من جنسيات مختلفة بعد إجراء فحوصات لهم".
وأوضحت أن "معظم المصابين هم مخالطين لحالات سابقة وبعضهم عائد من الخارج، وتم إجراء كشف مبكر لهم وظهرت نتائجه إيجابية".
وأضافت أنه "تم شفاء 3 حالات جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 50 معظمهم من جنسيات مختلفة".
وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا حول العالم إلى قرابة 577 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، وحوالي 130 ألفا تعافوا من المرض.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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