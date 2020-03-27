الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب بـ450 مليون يورو لمواجهة كورونا

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تخصيص 450 مليون يورو لدعم جهود المغرب في مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان مشترك بين الجانبين، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيدعم ميزانية المغرب من خلال "تخصيص 150 مليون يورو بشكل فوري لصندوق مواجهة جائحة كورونا، الذي تم إحداثه بمبادرة الملك محمد السادس".

وأضاف البيان أن الاتحاد قرر تسريع توفير 300 مليون يورو كانت ضمن اعتمادات مالية مخصصة للمغرب، بحيث يتم توجيه صرفها لدعم جهود المملكة في التصدي لكورونا.

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وجاء الإصدار المشترك للبيان، عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

والجمعة، أعلن المغرب ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 333، بينهم 21 وفاة، إثر تسجيل 11 وفاة و58 إصابة.

وفي 3 مارس/ آذار الجاري، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا حول العالم قرابة 577 ألفا، منهم نحو 27 ألف وفاة، وحوالي 130 ألفا تعافوا من المرض.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.