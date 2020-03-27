شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تونس يعلن تخصيص 300 مليون دينار لاقتناء مخزون أدوية استراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، تخصيص الدولة لاعتمادات بقيمة 300 مليون دينار نحو 104 ملايين دولار لاقتناء مخزون استراتيجى من وسائل الوقاية والحماية والأدوية للأشهر القادمة، مؤكدا وصول الاقتناءات المطلوبة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعرب الفخفاخ خلال تفقده، اليوم الجمعة، مقر الصيدلية المركزية يرافقه وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكي- عن حرص حكومته على تأمين تزويد القطاع الصحى العام والخاص بالمستلزمات الطبية والوقائية وفق ما تقتضيه احتياجات المرحلة.

وتفقد رئيس الوزراء التونسى المخازن الخاصة بمستلزمات وقاية الأطباء والعاملين بالمجال الطبي، واطلع على المخزون المتوفر من أدوية ومستلزمات الحماية الفردية، مشيدا بجهود القائمين على الصيدلية المركزية ودورها المركزى كمرفق عام فى مجابهة أزمة الكورونا.

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و كان رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، قد أعلن، يوم الأربعاء الماضى، عن إنشاء الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا المستجد" والتى تضم قيادات عليا من وزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، "من أجل فرض الالتزام التام بإجراءات مكافحة هذا الفيروس".

وأفاد الفخفاخ، فى تصريح إعلامي، بأن هذه الهيئة ستتولى بالتنسيق مع كل من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتى يرأسها واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، مشيرا إلى أن إنشائها يهدف إلى "ضمان تطبيق الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفيروس فى كل جهات البلاد".

وأكد الفخفاخ، أن الهيئة ستسهر على متابعة مدى التزام المواطنين بإجراء الحجر الصحى التام الذى أقره مجلس الأمن القومى كما ستتابع تطبيق إجراء العزل الصحى الذاتى الذى تفرضه السلطات الصحية على المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وذلك طيلة 14 يوما.