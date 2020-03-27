شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ الرئيس الصينى بنجاح جهود مكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، فى اتصال هاتفى بالرئيس الصينى شى جين بينجن بنجاح الجهود التى بذلتها الصين فى مواجهة هذه الجائحة، مشيدا بالخبرات المتميزة التى اكتسبتها المؤسسات الصحية فى الصين فى تعاملها مع هذه الأزمة، وأهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتميزة فى مكافحة انتشار هذا الوباء، و بحث خادم الحرمين الشريفين الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشاد الرئيس الصينى بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكداً رغبة الصين فى التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة للتعاون فى مكافحة هذا الوباء بكل السبل الممكنة.

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كما أبدى الرئيس الصينى، تقديره للدور القيادى الذى تقوم به المملكة كرئيس لقمة مجموعة العشرين وجهودها التى بذلت لإنجاح قمتها الاستثنائية التى عقدت يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين.