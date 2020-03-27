المغرب.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 333 بينهم 21 وفاة

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

أعلن المغرب، الجمعة، ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 333، بينهم 21 وفاة، إثر تسجيل 11 وفاة و58 إصابة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لممثل مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، محمد المرابط.

وقال المرابط إن "المغرب سجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا رفعت إجمالي الوفيات إلى 21".

وأضاف أن "المملكة سجلت 58 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 333".

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وأردف: "بلغ عدد المتعافين من الفيروس 11 شخصا".

والرقم الإجمالي للمصابين في المغرب (333) يشمل الوفيات والحالات التي تعافت من المرض.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا حول العالم إلى قرابة 577 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، وحوالي 130 ألفا تعافوا من المرض.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.