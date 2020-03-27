ليبيا.. القوات الحكومية تواصل قصف قاعدة الوطية غربي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365- غداة عملية نوعية استهدفت عمق القاعدة الجوية وأسفرت عن القبض على عدد من مسلحي ومرتزقة حفتر

- الحكومة أعلنت القبض على إرهابي تابع لحفتر مسؤول عن جلب المرتزقة الأفارقة من تشاد والسودان للقتال

- تم أخذ عينات من المقبوض عليهم في قاعدة الوطية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الليبية، الجمعة، أن قواتها تواصل توجيه ضربات محددة على قاعدة الوطية العسكرية، غربي العاصمة طرابلس، غداة عملية نوعية استهدفت عمق القاعدة الجوية.

جاء ذلك في بيان صادر عن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على "فيسبوك".

والخميس، أعلنت قوات الوفاق تنفيذ "عملية نوعية ناجحة ضربت عمق قاعدة الوطية الجوية (140 كم غرب طرابلس)، أسفرت عن القبض على عدد من المسلحين والمرتزقة".

ووفق بيان الجمعة، جرى نقل 27 من عناصر مليشيا خليفة حفتر، الذين تم القبض عليهم خلال عملية الخميس، إلى "الجهات المختصة للتحقيق معهم".

وأضافت القوات الحكومية أن "بين الذين استهدفتهم نيران قواتنا البطلة اليوم شرق أبوقرين (تم القبض)، على سيدا، ويعتبر أحد المسؤولين عن جلب المرتزقة الأفارقة من تشاد والسودان للقتال مع ميليشيات حفتر الإرهابية".

كما لفتت إلى أنه جرى "تنفيذاً لتعليمات قيادة العمليات تم أخذ عينات من المقبوض عليهم في قاعدة الوطية الجوية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، قبل بدء التحقيقات معهم وإحالتهم للنائب العام العسكري".

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و"الوطية الجوية"، أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة ممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، سيطرت عليها قوات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس.

من جانبه، قال محمد قنونو، الناطق باسم القوات الحكومية، إن الأخيرة "قدمت ملحمة بطولية جديدة بمحور سرت (الساحلية)، قدموا فيها أرواحا زكية فداء للدين والوطن ضد العصابات الإرهابية والمرتزقة الغزاة".

وأضاف قنونو، في بيان منفصل نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، "طيران أجنبي نفذ في ساعات الصباح الأولى ضربات جوية حاول بعدها المرتزقة (مليشيات حفتر) التقدم بريا، فتصدت لهم قواتنا ببطولة وفداء وردتهم خاسئين على أعقابهم".

وأشار إلى أن قواتهم "تمكنت من السيطرة على عدد من المركبات المسلحة وعربة غراد ودبابة، وتدمير عدد آخر منها (دون تحديد)، فيما احترقت جثث المرتزقة داخل المدرعات الإماراتية، وتركت أخرى في أرض المعركة بعد فرار العصابات الإرهابية".

ورغم إعلان مليشيات حفتر، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس.

كما تنتهك، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.

وردا على الانتهاكات المستمرة، أعلنت حكومة الوفاق، الأربعاء، انطلاق عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.