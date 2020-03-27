الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، تسجيل 13 حالة إصابة بكورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 562.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن "بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا إلى قطر، وأخرى لمخالطين".
وذكرت أن "عدد الحالات المتعافية بلغ 43"، مشيرة إلى أنه "لم يتم تسجيل حالات وفاة حتى الآن".
والخميس، قررت السلطات القطرية، فرض إغلاق تام للأعمال التجارية غير الضرورية، مثل المقاهي ومراكز دعم التعليم وخدمات التسلية والترفيه ومحلات تجهيز الأفراح والمناسبات، ابتداءً من الجمعة.
وأكدت السلطات على أنه "لا تهاون في تطبيق القانون والإجراءات ذات الصلة على جميع المخالفين".
وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا في العالم إلى قرابة 575 ألفا، منهم أكثر من 26 ألف وفاة، فيما تعافى نحو 130 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 562 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.