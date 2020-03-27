الجزائر.. إصابات كورونا تبلغ 409 بينهم 26 وفاة

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365



أعلنت الجزائر، الجمعة، تسجيل حالة وفاة، و42 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 409، توفى منهم 26.

وقال جمال فورار الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي: "حالة الوفاة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة هي لإمرأة تبلغ من العمر 71 سنة عادت من الخارج".

وأوضح فورار أن الوزارة "سجلت 42 إصابة جديدة، بعد إجراء الفحوصات".

وأضاف أن إجمالي المتعافين من الفيروس بالمستشفيات استقر مثل يوم الخميس، عند 29 حالة.

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات الجزائرية، توسيع الحجر الصحي (حظر تجوال) الليلي ابتداء من السبت إلى 9 محافظات جديدة أغلبها شمالي البلاد، وهي باتنة وسطيف وقسنطينة (شرق) وتيزي وزو وبومرداس وتيبازة والمدية (وسط) ووهران (غرب) والوادي (جنوب).

والإثنين، أصدرت السلطات قرارا بعزل محافظة البليدة جنوب العاصمة، التي تعد بؤرة الفيروس إلى جانب حجر ليلي بالعاصمة لمدة عشرة أيام.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا في العالم إلى قرابة 575 ألفا، منهم أكثر من 26 ألف وفاة، فيما تعافى نحو 130 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.