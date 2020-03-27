جورج سيدهم.. رحيل ثاني أضلاع "ثلاثي أضواء المسرح"

إسطنبول / الخليج 365

رحل فنان الكوميديا المصري جورج سيدهم، أحد أعضاء فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 81 عاما.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية (حكومية) عن نقيب الممثلين أشرف زكي، قوله إن "الفنان جورج سيدهم توفي في مستشفى الحياة بالعاصمة القاهرة بعد صراع مع المرض".

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل إضافية حول مرض الفنان الراحل أو تفاصيل الجنازة.

وجورج سيدهم، واسمه عند الولادة "جورج أبيس سيدهم"، هو فنان كوميدي مصري من مواليد 28 مايو/أيار 1938 في محافظة سوهاج (جنوب).

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بدأ سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" بالاشتراك مع الراحل الضيف أحمد، والفنان سمير غانم.

وشكل الثلاثي أحد أشهر فرق الاستعراض في ستينات القرن الماضي؛ حيث قامت بالاشتراك بالعديد من الأفلام السينمائية، إلى أن انفصل أعضاؤها بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970.

وبرع الراحل في أداء الأدوار الكوميدية، ولمع اسمه في ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي.

ومن أشهر أعماله مسرحية "المتزوجون" مع سميرغانم، ومسرحية "مدرسة المشاغبين"، وأفلام "الجراح"، و"الشقة من حق الزوجة"، و"البعض يذهب للمأذون مرتين"، و"الزواج على الطريقة الحديثة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.