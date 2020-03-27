علمنا كورونا

أنه قوة قاهرة و تسبب في فتك البشر على مستوى العالم وهز اقتصاد دول وفرض قيود على السفر والتنقل، وباعد بين الأسر الإجتماعية وأغلق المساجد والمدارس والجامعات وحظر التجوال في المدن وأن الإنسان ضعيف والقوة والعزة لله وحده.

علمنا كورونا

أن لا نعتمد على البشر ،بل التوكل على الله وحده لا شريك له ، وأن كل شيء بيده ، وأيقنا أنه مهما توصل إليه العلماء من بحوث علمية فإن نبيّنا محمد صَل الله عليه وسلم قد سبقهم بهذا الشأن (وماينطق عن الهوى) ويجب أن نقتدي به .

علمنا كورونا

أن الدعاء ووسائل التقنية سلاح قوي وبالأخص عندما مكثنا في ( الحجر المنزلي) لنعلم ماذا يدور حول العالم وينهي تقريباً70٪ مِن أعمالنا عن بعد ،ولاشك أن من أسباب تقدم الدول هي التقنية .

علمنا كورونا

أن لا ننخدع و لا ننجرف مع الإعلام المضلل والمطبل للغرب فقد أثبت كورونا صمود وثبات دولتنا وقيادتنا ،ووقاية شعبها من هذه الجائحة والدرجة العالية من الإحترازية واهتمام ولاة الأمر بالشعب الداخل والخارج والتصرف الحكيم عند الأزمات وتطبيق (الوقاية خير من العلاج ).

علمنا كورونا

أن جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلب أساسي في حياتنا ، وعلّم المنفتحين إغلاق المراقص والفعاليات الصاخبة على مستوى العالم وكل مايغضب الله من شذوذ واختلاط وغيره… والرجوع إلى الله .

علمنا كورونا

أن لا ننساق خلف المشاهير والمحتوى الفارغ والشائعات وأن نأخذ الأخبار من مصادرها الأساسية الموثوقة ومن الجهات المعنية… ، فالعلماء هم المرجع وأهل المحتوى المليء بالعلم والمعرفة سواء في العلم الشرعي أو الطبي أو غيره ..

علمنا كورونا

أن نقدر ونشكر أصحاب الجهود المبذولة من أبطال الصحة وعلى رأسهم (معالي الوزير ) والأمن الداخلي ومنسوبي وزارة الدفاع والحرس الوطني والتعليم والسفارات ، ولا ننس جنود النفط و الطاقة الكهربائية

و الاتصالات وتقنية المعلومات …الخ

علمنا كورونا

اللحمة الوطنية وانكشفت الأقنعة وبان من ثبت في هذه الأزمة بالمواقف الإنسانية والمبادرة الوطنية على مستوى المؤسسات والشركات والأفراد .

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علمنا كورونا

أن الأطفال لديهم مواهب مدفونة ومهارات يجب تعزيزها وتشجيعها من الأب والأم ، وأن الزوجة لها مكانة كبيرة والشريان المنزلي وقد يتعطل كل شيء في حين غيابها .

علمنا كورونا

إدارة الوقت والعصف الذهني لتحليل كثير من أمور الحياة ووضع خطط قريبة وبعيدة المدى وأين الخلل؟

ومعرفة مكامن نقاط القوةوالضعف ،والمخاطر ،والفرص، في حياتنا ومشاريعنا ، وكيف نحللها وكيف نطبقها .

ومحاسبة النفس وماذا قدمناوفيما قصرنا تجاه خالقنا

ومراجعة ملفات الصدقة والزكاة والصيام وصلة الأرحام.

علمنا كورونا

أننا في دار ممر وليس في دار مقر وأن الدنيا في لمحة بصر ستتغير من وجه إلى وجه آخر ( والآخرة خير وأبقى ) أي : ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى ، فإن الدنيا دنية فانية ، والآخرة شريفة باقية ، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ، ويهتم بما يزول عنه قريبا ، ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد .

علمنا كورونا

أن المتفائلون يتجهون نحو الجانب الأفضل في تقلب الأحوال والأحداث ويتوقعون أفضل النتائج وهم عكس المتشائمون الذين يتجهون نحو الجانب السلبي

وكما يُقال : أن (الخير في عطف الشر ) في أغلب الأحوال .

كتبه

م.عبدالرحمن مطر الشهراني