إيطاليا تسجل وفاة 969 شخص خلال 24 ساعة بسبب كورونا

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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، أنها سجلت 969 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في إيطاليا، في أعلى حصيلة خلال 24 ساعة.
وكانت منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا ارتفع 541 شخصا في يوم واحد إلى نحو 5402. ويتزايد الرقم بشكل مستمر مقارنة بتسجيل 387 وفاة أمس الخميس وهو ثاني أعلى معدل في الإقليم حتى اليوم.
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