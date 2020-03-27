القبض علی مواطن بصق على نافذة إحدى المركبات

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أنهُ بالإشارة لما تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله شخص يقوم بالبصق على نافذة إحدى المركبات، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الرابع من العمر وتبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وتم نقله للمستشفى وفحصه وظهرت نتائج الفحص سلبية حول إصابته بفيروس كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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