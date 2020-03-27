وظائف شاغرة في المياه الوطنية

توفر شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وتأتي الوظائف المتاحة على مسمى: «مدير عام خصخصة التوزيع، ومدير عام إدارة العقود، ومدير عام الخزانة».

ويتاحٌ عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 26 مارس 2020م؛ وحتى تاريخ 25 مايو 2020م.

ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي من هـــنـــا.