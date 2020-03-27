اخبار الخليج

الجوازات تدعو المعتمرين المنتهية تأشيراتهم بسرعة الاستفادة من مهلة الإعفاء

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

دعت المديرية العامة للجوازات، المعتمرين المنتهية تأشيراتهم، بسرعة الاستفادة من مهلة الإعفاء من الآثار القانونية المترتبة على التأخير.

جاء ذلك في بيان، لـ«مديرية الجوازات»، عبر «تويتر»، ذكرت فيه أن المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم عليهم المبادرة بالاستفادة من مهلة الإعفاء من الآثار والغرامات المالية المترتبة على التأخير، قبل انتهاء المهلة بنهاية يوم غدٍ السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تدعو المعتمرين المنتهية تأشيراتهم بسرعة الاستفادة من مهلة الإعفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا