النيابة توجّه بالقبض على شخص سَخِر من أزمة كورونا وضلّل بمعلومات زائفة

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وجّهت النيابة العامة بالقبض على شخص ظَهَر في مقطع فيديو، يسخر بشأن أزمة كورونا، ويضلل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقوّل على الله سبحانه وتعالى؛ مبينة أن ذلك ينطوي على فعل يقتضي المساءلة الجزائية، وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة.
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