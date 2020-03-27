نوكيا تغازل الجمهور بـ 4 هواتف جديدة (صور وأسعار ومواصفات)

دبي - بواسطة محمد فارس © نوكيا تغازل الجمهور بـ 4 هواتف جديدة نوكيا تغازل الجمهور بـ 4 هواتف جديدة

أعلنت شركة HMD الهولندية، مؤخرا، عن أول هاتف من الجيل الخامس تحت علامة نوكيا وهو 8.3، كما كشفت الشركة عن ثلاث هواتف أخرى من الفئة المتوسطة والاقتصادية وهي 5.3 و 1.3 و5310.

نوكيا 8.3

يأتي نوكيا 8.3 الجيل الخامس، بشاشة مقاسها 6.81 بوصة، ويحتوي الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات، الرئيسية بدقة 64 ميجا وعدسة واسعة 12 ميجا وماكرو بدقة 2 ميجا والعدسة الرابعة للعمق بدقة 2 ميجا.

كاميرا السلفي الأمامية بدقة 24 ميجا، كما يملك الهاتف قارىء لبصمة الإصبع مدمج في زر التشغيل مع بطارية بسعة 4500 ملي أمبير.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 765 ثماني الأنوية، مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجا ورام حتى 8 جيجا. © نوكيا تغازل الجمهور بـ 4 هواتف جديدة نوكيا تغازل الجمهور بـ 4 هواتف جديدة

ومن المقرر طرح هاتف نوكيا 8.3 في السوق العالمي بحلول صيف 2020، ويتراوح سعره بين 10 آلاف و 11500 جنيه. © نوكيا تغازل الجمهور بـ 4 هواتف جديدة نوكيا تغازل الجمهور بـ 4 هواتف جديدة

نوكيا 5.3

يأتي بشاشة مقاسها 6.55 بوصة مع كاميرا رباعية العدسات، الرئيسية بدقة 13 ميجا وعدسة واسعة بدقة 5 ميجا وماكرو بدقة 2 ميجا.

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ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 665 مع 64 جيجا ذاكرة داخلية و 4 جيجا رام، ومن المرجح طرحه للبيع في أبريل مقابل نحو 3200 جنيه.

نوكيا 1.3

يأتي بشاشة مقاسها 5.71 بوصة ويعمل بمعالج سنابدراجون 250 ويملك كاميرا خلفية واحدة فقط بدقة 8 ميجا ستعمل عبر تطبيق جوجل الكامير الجديد من جوجل Camera Go لأن الهاتف يعمل بنظام أندرويد جو. وسيتم إطلاق الهاتف في إبريل القادم بسعر حوالي 1650 جنيها. © نوكيا تغازل الجمهور بـ 4 هواتف جديدة نوكيا تغازل الجمهور بـ 4 هواتف جديدة

نوكيا 5310

أعادت نوكيا إحياء هاتفها القديم ببعض التغيرات البسيطة في الشكل وهو يدعم شبكة الجيل الثاني فقط مع بطارية تدوم حتى شهر كامل في وضع الاستعداد. ومن المرجح أن يبلغ سعره 600 جنيه.