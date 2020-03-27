العثماني: الأيام الـ10 المقبلة حاسمة في تطور كورونا بالمغرب

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور وباء فيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية، عقب اجتماع مجلس الحكومة، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وقال العثماني إن "عدد الإصابات بالفيروس عرفت ارتفاعا، والأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور الوباء بالبلاد".

ودعا إلى تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها منذ أيام.

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وبحسب العثماني فإن "البلاد تتوفر على 1640 سرير إنعاش، والتي من المنتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، نتيجة اقتناء البلاد لعدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي، إلى حوالي 3000 سرير”.

والخميس، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في المغرب، إلى 10 حالات بعد تسجيل 4 حالات، وأعداد المصابين إلى 275 بعد تسجيل 50 حالة جديدة.

وفي 3 مارس/آذار الجاري، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، وتجاوز عدد الوفيات 24 ألفاً ، فيما تعافى أكثر من 128 ألفاً.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.