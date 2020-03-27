مصراتة.. مليشيا حفتر تستهدف سيارة إسعاف وتصيب طاقمها

طرابلس / حمدي موسى / الخليج 365

أُصيب مسعفان بجروح خطيرة، الجمعة؛ جراء قصف مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لسيارة إسعاف كانت تُقلهما جنوبي مدينة مصراتة الليبية.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) عن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، أمين الهاشمي، تأكيده إصابة مُسعفين اثنين بجروح خطيرة؛ نتيجة قصف مليشيا حفتر بـ"صاروخ كورنيت موجه" لسيارة إسعاف في منطقة "أبوقرين".

وفي سياق متصل، أشار الهاشمي إلى "إصابة عائلة بجروح متفاوتة جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيا حفتر على منزلهم في منطقة الهضبة صباح الجمعة"، دون تحديد عدد أفراد العائلة.

وفي وقت سابق الجمعة، تجددت الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق ومليشيا حفتر، عند منتصف القوس الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت شرق العاصمة طرابلس.

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ونقلت قناة "عين ليبيا" (خاصة) عن قوات عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، إنه "تم صد هجوم لمليشيا حفتر في منطقة أبوقرين (البوابة الجنوبية الشرقية لمصراتة)".



وفي مدينة سرت، قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي: "قواتنا بدأت بهجوم على تمركزات مليشيا حفتر بمحيط منطقة الوشكة قرب سرت (450 كلم شرق طرابلس)".

ورغم إعلانها الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، تواصل مليشيا حفتر، خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة طرابلس.

كما تنتهك، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.

وردا على هذه الانتهاكات المستمرة، أعلنت حكومة الوفاق، الأربعاء، انطلاق عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.