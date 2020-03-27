كورونا.. إيقاف مسؤولين يمنيين خالفوا قرار تعليق صلاة الجماعة

مبارك محمد / الخليج 365
أوقفت الحكومة اليمنية، الجمعة، مسؤولين وموظفين في وزارة الأوقاف عن العمل، لعدم التزامهم بقرار تعليق صلوات الجمعة والجماعة تحسبا لانتشار فيروس كورونا.
وقال طارق غالب القرشي، مساعد وزير الأوقاف والإرشاد، للأناضول، إن الوزير أحمد عطية، أوقف عن العمل مديري عموم مكاتب الأوقاف بالمحافظات التي لم تلتزم بوقف صلاة الجماعة، دون أن يذكر رقما لعدد الموقوفين.
وأضاف القرشي، أن الوزير أوقف مديري الوزارة في محافظات مأرب وتعز ومنطقة وادي، وصحراء حضرموت، وكلف نوابهم القيام بأعمالهم.
وأوضح أن إيقاف المديرين عن العمل يأتي لحين التحقيق معهم في مسألة عدم التزامهم بقرار تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد.
واعتبر أن عدم التزام القرار يعد "استهتارا"، ويشكل "مخاطر جمة على أرواح وحياة المواطنين في ظل المخاوف من انتشار كورونا".
وأكد القرشي، أن وباء كورونا لا يتحمل التكاسل في مواجهته والحد من انتشاره، مضيفا: "لا تهاون، وسيتم محاسبة المقصرين".
وفي 21 مارس/ آذار الجاري، أقرت وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وإيقاف حلقات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم لمنع تفشي الفيروس.
ولم يعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن تسجيل أي إصابة بالفيروس، حتى الجمعة، في ظل مخاوف من انتشاره بالبلد الذي يشهد الوضع الصحي فيه تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.
وحتى عصر الجمعة، ارتفع عدد مصابي كورونا إلى أكثر من 556 ألف شخص حول العالم، منهم 25 ألف وفاة، فيما تعافى أكثر من 128 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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