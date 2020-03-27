تشاووش أوغلو يجري اتصالين مع نظيريه الأوكراني والجزائري

أنقرة/ الخليج 365 أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، اتصالين هاتفيين مع نظيريه الأوكراني ديميتري كوليبا، والجزائري صبري بوقادوم. جاء ذلك وفق مصادر دبلوماسية تركية في تصريح للأناضول، دون أن تفصح عن فحوى الاتصالين المنفصلين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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