الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في الضفة الغربية

أيسر العيس / الخليج 365



أصيب فلسطيني، الجمعة، بجروح جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء مشاركته في مسيرة ضد الاستيطان، شمال غربي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن "فلسطينيا (50 عاما)، أصيب برصاص معدني مغلف بالمطاط في القدم، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، خلال المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية".

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وبيّن الشهود أنه "جرى تقديم العلاج للمصاب ميدانيا".

وينظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من قرى وبلدات الضفة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن بالضفة والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.