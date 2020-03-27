أيسر العيس / الخليج 365
أصيب فلسطيني، الجمعة، بجروح جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء مشاركته في مسيرة ضد الاستيطان، شمال غربي الضفة الغربية المحتلة.
وذكر شهود عيان للأناضول، أن "فلسطينيا (50 عاما)، أصيب برصاص معدني مغلف بالمطاط في القدم، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، خلال المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية".
وبيّن الشهود أنه "جرى تقديم العلاج للمصاب ميدانيا".
وينظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من قرى وبلدات الضفة.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن بالضفة والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.