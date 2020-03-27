العراق يحتجز 25 شاحنة قادمة من إيران بطريقة "غير شرعية"

بغداد/علي جواد/الخليج 365



قضت محكمة عراقية الجمعة، بحجز 25 شاحنة قادمة من إيران، وتوقيف سائقيها، لدخولهم البلاد "بطريقة غير مشروعة"، في ظل إغلاق المنافذ الحدودية بين البلدين لاحتواء وباء كورونا.

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان له، إن "محكمة تحقيق المقدادية التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية حجزت 25 شاحنة، محملة بمواد غذائية وخضروات وفواكه".

وأوضح البيان أن "الشاحنات كانت قادمة من إيران بطريقة غير شرعية وتم حجزها بما فيها وكذلك توقيف سائقيها".

فيما لم يصدر أي تعليق حول الأمر من الجانب الإيراني.

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وأعلنت السلطات العراقية، في 8 مارس/آذار، إغلاق خمسة منافذ مع إيران هي الشلامجة (البصرة)، الشيب (ميسان)، زرباطية (واسط)، المنذرية ومندلي (ديالى) أمام حركة التبادل التجاري مع إيران، منعا لتفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق الجمعة، سجل العراق 4 حالات وفاة و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الوفيات إلى 40، والإصابات إلى 458.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، وتجاوز عدد الوفيات 24 ألفاً ، فيما تعافى أكثر من 128 ألفاً.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.