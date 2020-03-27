حزب أردني يحذر من إصابة الأسرى في سجون إسرائيل بكورونا

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

حذر حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني، الجمعة، من خطورة انتشار فيروس كورونا بين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك وفق بيان، عن مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) منير رشيد، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وتأتي مطالبة الحزب الأردني، في ظل ما أكده قادة الأسرى من "تسجيل عدة إصابات بالفيروس بينهم، وتفاقم انتشاره في الوطن المحتل"، وفق البيان ذاته.

وناشد منظمات حقوق الإنسان "الضغط على حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى، لا سيما كبار السن والنساء والأطفال".

وإلى حين إتمام ذلك، أكد الحزب "ضرورة تعقيم أقسام السجون والغرف والمرافق فيها، وتزويد الأسرى بكافة وسائل الوقاية، وتخفيف أعدادهم في الغرف منعا لانتشار الوباء بينهم".

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كما طالب حكومة المملكة بضرورة التحرك "الجاد والفوري للإفراج عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، لا سيما في ظل ما يتهدد سلامتهم مع انتشار هذا الوباء الخطير".



وحمل الحزب في ختام بيانه، "حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة أي أسير يصاب بالفيروس".

ويراوح عدد الأردنيين في السجون الإسرائيلية بين 22 و30 أسيرا.

وسجلت إسرائيل، الجمعة، رابع وفاة بكورونا، ليصل العدد الكلي إلى 12.



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق الجمعة، إصابة 3035 بالفيروس، بينهم 49 في حالة صحية صعبة.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، وتجاوزت الوفيات 24 ألفا، فيما تعافى أكثر من 128 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.