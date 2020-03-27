شكرا لقرائتكم خبر عن أول مولود عربى من أم مصابة بكورونا فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت اليوم الجمعة فى مستشفى الملك عبدالله الجامعي فى الرمثا شمالى الأردن، أول عملية قيصرية لسيدة حامل فى الشهر التاسع مصابة بفيروس كورونا، طبقًا لوكالة "عمون" ونقلته صحيفة "سبق"، وقالت استشارية النسائية والتوليد في المستشفى ليلى علي الزغل، إن هذه العملية هي الأولى على مستوى الوطن العربي وربما تكون الثالثة على مستوى العالم بعد إجراء عمليات في الصين.



وبينت "الزغل" أن العملية أجريت لمريضة مصابة حولت من مستشفى الأمير هاشم العسكري في أيدون إلى مستشفى الملك عبدالله وعزلت بعد ثبوت إصابتها بالفيروس، مؤكدة أن الأم والطفلة التي أطلق عليها اسم جمان بحالة صحية جيدة، وهما الآن في الحجر الصحي في المستشفى.

وأعلنت الحكومة الأردنية عزل محافظة إربد بشكل تام عن بقية مناطق المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا، كما أعلنت تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا.