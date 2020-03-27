السعودية.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 1104

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1104، عقب تسجيل 92 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، نشرته عبر حسابها على تويتر، إنها "سجلت 92 إصابة جديدة بكورونا، 46 منها في العاصمة الرياض".

وأضافت: أن "بقية الحالات تتوزع على المدينة المنورة (19)، القطيف (10)، جدة (7)، الدمام (4)، الظهران وبريدة (2)، الهفوف والخبر (1)".

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وأشارت الصحة إلى أن "عدد الحالات المتعافية بلغت 35 بعد تسجيل حالتي تعافي اليوم".

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 25 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 128 ألفاً.





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