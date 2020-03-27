العراق.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 40 والإصابات 458

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



أعلنت الصحة العراقية، الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع مجمل الوفيات إلى 40، والإصابات إلى 458.



وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن حالتي وفاة سجلت في البصرة، وحالة واحدة في كل من بابل وذي قار جنوبي البلاد.

أما الإصابات الجديدة فقد توزعت في 9 محافظات، فيما تعافت 17 حالة جديدة، لتبلغ إجمالي حالات الشفاء 122.

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ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

والجمعة، قالت وزارة الدفاع في بيان إنها نشرت قوات من الجيش في العاصمة بغداد وبقية محافظات البلاد للمساعدة في جهود مكافحة كورونا.

ويأتي نشر الجيش بعد يوم واحد من إعلان الحكومة العراقية، الخميس، تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/مارس الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألفاً ، فيما تعافى أكثر من 128 ألفاً.

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