إصابة رئيس وزراء بريطانيا بفيروس “كورونا”

أعلنت شبكة “بي بي سي” البريطانية، اليوم الجمعة، إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون؛ بفيروس كورونا.

وذكرت الحكومة البريطانية، أن “جونسون” سيواصل مهامه رغم إصابته بـ “كورونا”.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء يعاني أعراضاً خفيفة بعد تشخيص إصابته بالفيروس.

وأكد جونسون على حسابه في “تويتر” أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة للفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.

وأشار جونسون إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية، إن جونسون عانى من أعراض طفيفة للفيروس، أمس الخميس، وقد أجرى فحصا لتأكيد إصابته بعد أن نصحه بذلك رئيس أطباء إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي.