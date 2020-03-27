البحرين 8 إصابات جديدة بفيروس #كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرینیة الیوم الجمعة تسجیل 8 إصابات جدیدة بفیروس (كورونا المستجد ) فیما أكدت الفحوص الطبیة في الوقت نفسھ تماثل 17 حالة أخرى للتعافي.

وقالت الوزارة في بیان صحفي عبر موقعھا الرسمي ان عدد الحالات القائمة بلغ بذلك 235 إصابة منھا 234 حالة مستقرة وحالة تحت العنایة.

وأوضحت ان العدد الإجمالي للحالات المتعافیة في البحرین ارتفع إلى 227 بعد تسجیل 17 حالات إضافیة وإخراجھا من مركز

العزل والعلاج وذلك بعد تلقیھا الرعایة اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وكانت وزارة الصحة البحرینیة أعلنت یوم الأربعاء تسجیل رابع حالة وفاة بالفیروس مشیرة إلى أنھا تعود لمواطن بحریني (78

عاما) كان یعاني أیضا من أمراض كامنة.

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