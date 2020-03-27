“الشيخ” يحق للإعلاميين أن يقولوا”لا” لأي متطفل

أكد الكاتب والناقد الرياضي “محمد الشيخ ” نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية وعضو الهيئة الاستشارية بنادي الإعلاميين الرياضيين العرب عبر حسابه في “تويتر” أنه لا يمكن للطبيب والمعلم والطيار والمهندس وكل صاحب مهنة تخصصية أن يسمح لكائن من كان التطفل على مهنهم.

وأضاف يحق للإعلاميين أن يقولوا لا وبقوة لأي متطفل على الإعلام وادعاء صفته، كما لا يجب أن يقبلوا من أي جهة كانت أن تشرعن للمتطفلين بتقمص دور الإعلامي تحت أي ذريعة كانت.