شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة أمريكا المفتوحة للجولف بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة «نيويورك بوست»، الجمعة، إن بطولة أمريكا المفتوحة للجولف، المقررة في وينجيد فوت في مامارونيك بنيويورك ما بين 18 و21 يونيو/حزيران المُقبل، تأجلت إلى موعد لاحق؛ بسبب مخاوف انتشار فيروس «كورونا».
وأضافت الصحيفة نقلاً عن المسؤولين عن التنظيم، إن البطولة ستقام في «وقت لاحق خلال الصيف» وفي نفس المكان. وتضررت نيويورك كثيراً؛ جرّاء انتشار الفيروس سريع العدوى الذي أصاب أكثر من 82 ألف شخص في أنحاء الولايات المتحدة، وتسبب في وفاة ما يزيد على ألف آخرين في هذه البلاد حتى الآن.
ومنذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي، تسبب الوباء في إلغاء، وتأجيل العديد من الأحداث والأنشطة الرياضية حول العالم بما في ذلك تأجيل دورة ألعاب طوكيو الصيفية 2020 إلى العام المُقبل.
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