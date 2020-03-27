شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هاري وزوجته ميجان ينتقلان لأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل كندا ليستقرا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما أوردت صحيفة «ذا صن» البريطانية، الجمعة. وقد استقل الزوجان طائرة خاصة إلى لوس أنجلوس الأسبوع الماضي في الوقت الذي كانت فيه كندا والولايات المتحدة تستعدان لإغلاق حدودهما؛ لمحاربة انتشار جائحة «كورونا».

وقال مصدر لصحيفة «ذا صن»، إن هاري وميجان غادرا كندا إلى الأبد، مضيفاً: إن الحدود كانت ستغلق وستتوقف الرحلات الجوية وكان عليهما المغادرة. وبحسب المصدر نفسه، جرى التخطيط لهذه الخطوة قبل فترة، لقد أدركا أن كندا لم تكن مناسبة لأسباب عدة، وأرادا الاستقرار في منطقة لوس أنجلوس.

وجاءت هذه الأخبار بعد ساعات من إعلان «ديزني»، أن ميجان أعارت صوتها لفيلم من إنتاجها عن حياة عائلة من الأفيال الإفريقية. ومن المتوقع أن يُطلق هذا الفيلم الوثائقي في الثالث من إبريل/نيسان، بعد ثلاثة أيام من الانسحاب الرسمي للزوجين من الحياة الملكية البريطانية.

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