روسيا تغلق كافة المطاعم والمقاهي اعتباراً من السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغلق روسيا اعتباراً من السبت، كافة المقاهي والمطاعم في البلاد في إطار تدابير الحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، كما أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، الجمعة.

وأمر ميشوستين في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة: تعلق السلطات التنفيذية في أقاليم الاتحاد الروسي اعتباراً من 28 مارس/آذار وحتى 5 إبريل/ نيسان 2020 النشاطات في المطاعم، باستثناء التبادل التجاري عن بُعد.

وتطالب الوثيقة السلطات المحلية أن توصي المواطنين بالحد من سفرهم خلال العطلات.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، مرسوماً أعلن فيه أن الأسبوع المقبل «أسبوع إجازة مدفوعة» في روسيا، معلناً عن سلسلة مساعدات للأسر والشركات، وأرجأ «تصويتاً شعبياً» على تعديلات دستورية تتيح له البقاء لولايتين إضافيتين؛ بهدف التصدي لتفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وكان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين فرض، الخميس، إغلاق المطاعم والمتاجر في العاصمة باستثناء متاجر الغذاء والصيدليات، اعتباراً من 28 مارس/آذار وحتى الخامس من إبريل/نيسان. إضافة إلى العزل الإجباري لمن تفوق أعمارهم الـ65 عاماً، ومن يعانون أمراضاً مزمنة. وسجلت روسيا رسمياً 840 إصابة بفيروس «كورونا» إضافة إلى حالتي وفاة.