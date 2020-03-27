شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تبدأ برنامج تعقيم لمدة 3 أيام فى شوارع ومنشآت دبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة البلدية في مدينة دبي برنامج تعقيم جديد يستمر لمدة ثلاثة أيام في أجراء المدينة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، فيديو لانتشار أطقم العاملين في البلدية بشوارع دبي وهم يرتدون البدل الواقية ويقومون برش المقاعد في الشوارع ووجهات المحلات والمطاعم المغلقة وكبائن التليفونات ووجهات المنازل لمنع أي فرصة لانتشار العدوى.

كما عرض المكتب الإعلامي لحكومة دبي جانب من ترحيب المواطنين بهذا المجهود من جانب دولة الامارات، حيث قام الأهالي بالتصفيق من شرفات منازلهم بسبب مجهود الحكومة الكبير في تعقيم دبي.



تعقيم شوارع دبى

وكانت قد أعلنت بلدية دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لفترة أسبوعين، قابلة للتعديل، وذلك في إطار تعزيز التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

وقالت بلدية دبى، عبر حسابها بموقع تويتر:"استكمالاً للجهود التي تبذلها بلدية دبي في إطار تعزيز التدابير الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، نُعلن عن إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لفترة أسبوعين، قابلة للتعديل. نشكر تعاونكم".

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وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الاربعاء الماضي، حسب ما نقلته العربية الاخبارية، إحالة 64 شخصا للنيابة خالفوا قانون مكافحة الأمراض السارية، لعدم التزامهم بفرض الحظر لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

فيما أكد ضاحي خلفان قائد شرطة دبى السابق، أن الاقتصاد العالمى لم يتعرض إلى كارثة بحجم الكارثة التي أحدثها فيروس كورونا المستجد، قائلا:" لا شك أن الإمارات اتخذت اجراءات احترازية صارمة من أجل التصدي لفيروس كورونا بل أن بعض الاجراءات كانت قاسية مثل اغلاق المطارات وتعطيل الرحلات".

يشار إلى أنه قد أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.