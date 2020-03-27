شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لـ227 بعد تسجيل 30 حالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالى عدد المصابين بهذا الفيروس فى البلاد إلى 227 حالة مؤكدة، وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم - أن الـ30 حالة الجديدة جاءت من واقع 282 تحليلا مخبريا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالى للوفيات هو 5 حالات.

وأشارت، إلى أنه فى إطار المتابعة الحينية للوافدين تمّ إلى الآن إخضاع 17888 شخصا للحجر الصحى الذاتي، 8845 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و9043 ما زالوا تحت الحجر الصحى والمراقبة الصحية اليومية.

وشددت "الصحة التونسية" على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، وأهمية وعى المواطنين فى هذا الظرف الصحى الدقيق للتحلى بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحى الذاتى لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" وحماية الأمن الصحي.

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و كان وزير الصحة التونسى الدكتور عبد اللطيف المكى، قد اعلن يوم أمس الخميس، عن خطة وطنية لحصر أعداد وأماكن تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد، سيتم البدء فى تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات فى غضون أيام.

وقال المكى - فى مداخلة هاتفية، يوم أمس الخميس، للإذاعة الوطنية التونسية - إن الخطة تحت مسمى "أوقفوا الكورونا" تكون من خلال استقصاء عبر الهاتف وطرح عدة أسئلة على المواطنين عبر الرسائل النصية للإجابة عنها للحصول على معطيات تفيد الوزارة فى مواجهة تفشى الفيروس.

وأوضح الوزير أن تلك الأسئلة ستكون حول أعراض كورونا ودرجة الحرارة الحالية وسبب ارتفاعها إذا كانت مرتفعة، وهو ما سيفيد فى مواجهة المرض وكذلك الدراسات من خلال معالجة أكثر من 10 ملايين إجابة.