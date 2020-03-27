الصين تغلق حدودها مع تسجيل أول إصابة محلية بـ«كورونا» منذ 3 أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين الجمعة، تسجيل 55 إصابة بوباء (كوفيد 19) بينها 54 «مستوردة» من الخارج، في وقت تستعد فيه البلاد إلى إغلاق حدودها مؤقتاً وخفض عدد رحلاتها الدولية بشكل كبير.

وللمرة الأولى منذ ثلاثة أيام، سجلت حالة إصابة محلية في شرقي البلاد، بحسب الحصيلة الرسمية.

وسجلت خمس وفيات في مقاطعة هوبي التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، ووضعت تحت الحجر منذ يناير/كانون الثاني. وبدأ تخفيف القيود تدريجياً في هذه المقاطعة منذ الأربعاء.

وتسعى الصين حالياً إلى تفادي تفشي وباء (كوفيد 19) من جديد على أراضيها من الخارج. وأحصت البلاد 595 حالة «مستوردة» (90% منهم) صينيون عائدون إلى بلادهم، بحسب وزارة الخارجية. وأعلنت بكين الخميس، أنها ستغلق مؤقتاً أغلبية حدودها مع الخارج وتقلص بشكل كبير رحلاتها الدولية ابتداء من غد السبت.

ويمنع بموجب القيود الجديدة على السياح والأجانب المقيمين في الصين والمتواجدين خارجها- حالياً- دخول البلاد. ويبدو أن الإجراء لا يشمل المسافرين من أجل الأعمال. ويمكن لحاملي جوازات سفر الخدمة وجوازات سفر دبلوماسية دخول الأراضي الصينية. وكذلك أعلنت الصين خفض رحلاتها الدولية بشكل كبير.

واعتباراً من الأحد، لا يمكن لأي شركة صينية أن تقوم إلا برحلة خارجية واحدة في اليوم من الصين نحو بلد آخر. ولا يمكن للشركات الأجنبية في المقابل أن تسير إلا رحلة واحدة أسبوعياً إلى الصين.

وأصيب 81340 شخصاً بفيروس كورونا المستجد في الصين، وتوفي جراؤه 3292 شخصاً في هذا البلد، بحسب الأرقام الرسمية.