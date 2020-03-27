فنزويلا ترفض اتهامات واشنطن لمادورو بتهريب المخدرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر وزير الخارجيّة الفنزويلي خورخي أرياسا، الخميس، أنّ اتّهام الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو إلى جانب مسؤولين فنزويليّين آخرين بـ«الإرهاب المرتبط بتجارة المخدّرات» في الولايات المتحدة؛ يمثّل «شكلاً جديداً من الانقلابات».

وأضاف أرياسا، خلال خطاب تلفزيوني، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُهاجم مجدّداً الشعب الفنزويلي، ومؤسّساته الديمقراطيّة، بلجوئه إلى شكل جديد من الانقلابات على أساس اتّهامات بائسة ومبتذلة وواهية.

وعرضت الولايات المتّحدة مكافأةً، الخميس، يُمكن أن تصل إلى 15 مليون دولار؛ لقاء أيّ معلومات تتيح اعتقال مادورو.

وقال وزير الخارجية: إنّ الإعلان عن منح مكافآت «يُظهر يأس النخبة المتعصّبة في واشنطن وهوسها بفنزويلا». وكان وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو قال في وقت سابق في بيان، إنّ مكافآت بقيمة عشرة ملايين دولار، عرضت مقابل معلومات «تتيح اعتقال أو إدانة» مقرّبين من الرئيس الاشتراكي.

وجاء إعلان بومبيو فيما كشفت وزارة العدل الأمريكية عن تهم ضد مادورو إضافة إلى أعضاء كبار في حكومته.

وقال بومبيو، في البيان: إن الشعب الفنزويلي يستحق حكومة شفافة ومسؤولة واسعة التمثيل، تخدم احتياجات الشعب، ولا تخون ثقته عبر توظيف مسؤولين ضالعين في أنشطة تهريب مخدرات غير مشروعة.

وقال مسؤولون أمريكيون: إنّ مادورو يتزعّم مجموعة تهريب كوكايين تُدعى «كارتل الشمس» تشمل سياسيّين كباراً وأعضاءً في الجيش الفنزويلي والقضاء. وأوضح وزير العدل الأمريكي بيل بار، إنّهم قاموا بشحن 200 إلى 250 طناً من الكوكايين إلى خارج البلاد تحت حماية الحكومة الفنزويلية.