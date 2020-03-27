شكرا لقرائتكم خبر عن بركان ميرابي يثور للمرة الثانية خلال شهر واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق بركان جبل ميرابي، الأكثر نشاطاً في إندونيسيا الجمعة، عموداً من الرماد على ارتفاع خمسة آلاف متر في ثاني ثوران كبير له خلال هذا الشهر. وغطى الرماد والرمل مناطق تبعد كيلومترات عدة عن فوهة حفرة البركان الواقع قرب العاصمة الثقافية لإندونيسيا يوجياكارتا، لكن السلطات لم ترفع مستوى التحذير جراء النشاط البركاني.

وقال الناطق باسم وكالة الحد من الكوارث الوطنية اغوس ويبوو: «لم ترد أنباء عن وقوع أضرار بسبب الثوران، ونطلب من الناس التزام الهدوء وعدم الذعر».

وقد ثار البركان في وقت سابق من هذا الشهر، وأطلق سحابة ضخمة من الرماد على ارتفاع ستة آلاف، ما أدى إلى تغطية يوجياكارتا، والمدينة المجاورة سولو بغبار رمادي وأجبر السلطات على إغلاق المطار.

وأدى آخر ثوران كبير لبركان ميرابي في عام 2010 إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وإجلاء 280 ألفاً من سكان المنطقة. وفي عام 1930 ثار هذا البركان وأودى بحياة 1300 شخص في حين أودى ثوران آخر له في عام 1994 بحياة 60 شخصاً.