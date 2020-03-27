شكرا لقرائتكم خبر عن وقف العمل بآليات فصل خدمات المتحرك عند انتهاء صلاحية الهوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” دعماً لمبادرة «لا تشلون هم» ومبادرة «خلك في البيت» أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات تعميماً لشركات الاتصالات بإيقاف العمل بآليات تعليق وفصل خدمات الهاتف المتحرك بسبب انتهاء الوثائق الثبوتية والهوية الإماراتية.

وبذلك لن يتم تعليق او فصل خدمات الهاتف المتحرك للمشتركين أصحاب الوثائق الثبوتية المنتهية، ولن يتوجب عليهم الحضور الشخصي لمراكز الخدمة، أو تقديم تلك المستندات للقيام بعمليات تجديد الوثائق الثبوتية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الهيئة استمرارها في إطلاق المبادرات التي من شأنها دعم كافة قطاعات الدولة وضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق سعادة المتعاملين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقف العمل بآليات فصل خدمات المتحرك عند انتهاء صلاحية الهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.