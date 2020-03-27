الرئيس الصيني لترامب: التعاون هو القرار الصحيح بشأن «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، الجمعة، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أنه على بلديهما الاتحاد لمكافحة وباء (كوفيد 19)، وفق الإعلام الرسمي الصيني.

وأكد الرئيس الصيني، وفق قناة «سي سي تي في» العامة، أن الصين مستعدة لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات مع الولايات المتحدة بدون تحفظ، مشيراً إلى أن العلاقات بين بكين وواشنطن باتت «في لحظة حاسمة بشكل خاص»، مضيفاً أن التعاون «هو القرار الصحيح» في هذا الوقت.

وأشار الرئيس الصيني، إلى أن المقاطعات والمدن والشركات الصينية، قد سلمت بالفعل معدات طبية للولايات المتحدة. مضيفاً: آمل أن يقوم الطرف الأمريكي بتحركات ملموسة بهدف تحسين العلاقات الثنائية.

ويشكل هذا الإعلان بادرة تهدئة بعد أيام من تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول المسألة. وتأتي المكالمة التي اتسمت بلهجة تصالحية في وقت بدأ الوباء بالتفشي بسرعة في الولايات المتحدة، التي بات عدد الإصابات فيها الأعلى في العالم (بأكثر من 83 ألف إصابة).

واتهم ترامب السلطات الصينية مراراً الأسبوع الماضي، بأنها أخرت الإعلان عن معطيات مهمة متعلقة بمدى خطورة فيروس كورونا المستجد الذي كان من الممكن بحسب الرئيس الأمريكي منع تفشيه. واتهمت بكين ترامب بدورها بأنه «يتهرب من مسؤولياته».

وكرر ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، استخدام عبارة «الفيروس الصيني» وهو ما أثار غضب بكين. وألمح متحدث باسم الخارجية الصينية في تغريدة في وقت سابق، إلى أن الجيش الأمريكي قد يكون المسؤول عن جلب الفيروس إلى الصين.